Порошенко: треба зробити так, щоб монстр війни, якого випустив Путін, зжер його режим

"Наступний рік принесе нові випробування. Ключовими стануть вибори в США та Європейському Союзі, і Путін зіткнеться з власними виборами, на яких він буде представляти себе захисником Росії. Війна стане його виборчим прапором на батьківщині. Світ повинен вибити цей козир з його рук. Для цього світ має відрізати решту російських банків від SWIFT і заморозити всі міжнародні платежі Путіна", - заявив Порошенко.

На його думку, усі заморожені російські активи мають бути зосереджені в прозорому фонді під наглядом США та ЄС, щоб забезпечити прозорість та запобігти їх потраплянню в руки корумпованих чиновників. Цей фонд має бути повністю присвячений підтримці України.

"Потрібно припинити будь-яку залежність від російської нафти і газу. Глобальний ринок довів, що здатний адаптуватися до санкцій проти Росії без істотного потрясіння. Частка Росії у світовому видобутку нафти становить приблизно 10 відсотків, і її можуть серед інших замінити Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія", - додав Порошенко.

Він констатує: у результаті заморожування активів і санкцій центральний банк Росії тепер зберігає лише близько 120 млрд доларів США у своїх валютних резервах порівняно з близько 650 млрд доларів США до війни.

"Навіть цей баланс може бути вичерпано до кінця року, якщо поточні тенденції збережуться. Через серйозну нестачу грошей Путін віддасть пріоритет витратам на свою священну війну і проситиме росіян про терпіння. Це означає можливість, що Путін виглядатиме слабким і неуспішним у своїх досягненнях перед своїми співвітчизниками. Ми повинні скористатися цією можливістю внутрішніх потрясінь", - наголосив Порошенко.

Друге: для Росії слід встановити квоту на постачання та ціновий ліміт на скраплений природний газ, який був золотою жилою для кремля, додає політик.

"Третє: Суецький канал повинен бути закритий для нафтових і нафтопереробних вантажів російського походження, змушуючи російські кораблі використовувати шлях навколо Африки, який би коштував дорожче та з’їдав прибуток", - пише Порошенко.

Крім того, потік з південної гілки нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту до Словаччини, Угорщини та Чехії і дає Росії приблизно 4 млрд доларів США прибутку щороку, має бути зупинено.

"І п’яте: вторинні санкції мають бути запроваджені для тих, хто купує нафту, яка транспортується російським тіньовим танкерним флотом, який дозволяє Москві обійти експортні обмеження. Ці кораблі слід ідентифікувати як російські не за їхнім прапором, а за справжніми власниками", - зазначає Порошенко.