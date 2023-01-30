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Порошенко: треба першими завдати удару, щоб зламати "хребет" російській армії

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що західні танки мають надійти в Україну протягом найближчих двох місяців. Чим швидше Україна отримає потужну зброю, тим швидше буде зламаний хребет російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час поїздки на східний фронт.

"Росія зараз потихеньку підтягує резерви, потихенько підтягує сили. Нам треба набагато більше часу, щоб поламати русні хребта. Зараз є рішення по "Леопардам", і буде дуже добре, коли ми будемо мати можливість від 5 до 10 бригад сформувати на базі бронетехніки, яка надійде в Україну за рішенням Рамштайну. Але вона має надійти впродовж 1,5-2 місяців. Танки, які надійдуть, дозволять нам сформувати в кожній бригаді по танковому батальйону", - заявив Порошенко.

На його думку, той, хто зараз перший завдасть удар контрнаступу - той і отримає оперативну стратегічну перевагу. Тому ми маємо робити все, що ми можемо, щоб якнайшвидше посилити фронт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що країни Заходу планують передати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо влада Німеччини дозволить такі поставки.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України