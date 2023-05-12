Порошенко: треба думати про стратегію розвитку ЗСУ з урахуванням майбутнього членства в НАТО

Збройні сили України сьогодні - одна з найбільш професійних армій світу, яка здатна працювати з найсучаснішими видами озброєння. Вже тепер треба думати про стратегію розвитку української армії з урахуванням майбутнього членства в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка за підсумками DEFEA 2023 в Афінах.
"Ми сьогодні зацікавлені у збільшенні постачання бойових броньованих машин Stryker до ЗСУ... Причому поставки як шляхом коштів наших партнерів, шляхом коштів уряду Сполучених Штатів, так і шляхом можливості купівлі і виробництва, в тому числі і на підприємствах ВПК України. Це наше завдання - відродження військово промислового комплексу України. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом", - заявив Порошенко.
За його словами, успіх української наступальної операції буде пов’язаний з необхідним прикриттям з повітря.
"Нестача винищувачів просто збільшує ціну для України і знижує ефективність цієї операції. Тому якщо наші західні партнери будуть розуміти, що це не просто допомога Україні, а це інвестиції в їх власну безпеку, то процес надання Україні F16 буде значно прискорений", - переконаний політик.
Водночас за його словами F16 - це найближче майбутнє. "Але я хочу зазирнути і в трохи дальше майбутнє, стратегію розвитку Збройних Сил України. Стратегію, коли Україна буде членом НАТО, а те, що вона буде, я не маю жодного сумніву. Ми чекаємо, щоб у Вільнюсі через декілька тижнів були прийняті відповідні рішення щодо запрошення України", - додав Порошенко.
Нагадаємо, 11 травня, міністр оборони Британії Бен Уоллес офіційно підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow, які здатні бити за цілями на відстані понад 250 км.
Більш детально про характеристики ракет, які отримує Україна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.