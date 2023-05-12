Порошенко: нужно думать о стратегии развития ВСУ с учетом будущего членства в НАТО

"Мы сегодня заинтересованы в увеличении поставок боевых бронированных машин Stryker в ВСУ... Причем поставки как путем средств наших партнеров, путем средств правительства Соединенных Штатов, так и путем возможности покупки и производства, в том числе и на предприятиях ВПК Украины. Это наша задача - возрождение военно-промышленного комплекса Украины. Я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - заявил Порошенко.

По его словам, успех украинской наступательной операции будет связан с необходимым воздухом.

"Нехватка истребителей просто увеличивает цену для Украины и снижает эффективность этой операции. Поэтому, если наши западные партнеры будут понимать, что это не просто помощь Украине, а это инвестиции в их собственную безопасность, то процесс предоставления Украине F16 будет значительно ускорен", - убежден политик. .

В то же время, по его словам, F16 - это ближайшее будущее. "Но я хочу заглянуть и в немного дальше будущее, стратегию развития Вооруженных Сил Украины. Стратегию, когда Украина будет членом НАТО, а то, что она будет, я не сомневаюсь. Мы ждем, чтобы в Вильнюсе через несколько недель были приняты соответствующие решение по приглашению Украины", - добавил Порошенко.