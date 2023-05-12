Порошенко: треба думати про стратегію розвитку ЗСУ з урахуванням майбутнього членства в НАТО

Збройні сили України сьогодні - одна з найбільш професійних армій світу, яка здатна працювати з найсучаснішими видами озброєння. Вже тепер треба думати про стратегію розвитку української армії з урахуванням майбутнього членства в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка за підсумками DEFEA 2023 в Афінах.

"Ми сьогодні зацікавлені у збільшенні постачання бойових броньованих машин Stryker до ЗСУ... Причому поставки як шляхом коштів наших партнерів, шляхом коштів уряду Сполучених Штатів, так і шляхом можливості купівлі і виробництва, в тому числі і на підприємствах ВПК України. Це наше завдання - відродження військово промислового комплексу України. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом", - заявив Порошенко.

За його словами, успіх української наступальної операції буде пов’язаний з необхідним прикриттям з повітря.

"Нестача винищувачів просто збільшує ціну для України і знижує ефективність цієї операції. Тому якщо наші західні партнери будуть розуміти, що це не просто допомога Україні, а це інвестиції в їх власну безпеку, то процес надання Україні F16 буде значно прискорений", - переконаний політик.

Водночас за його словами F16 - це найближче майбутнє. "Але я хочу зазирнути і в трохи дальше майбутнє, стратегію розвитку Збройних Сил України. Стратегію, коли Україна буде членом НАТО, а те, що вона буде, я не маю жодного сумніву. Ми чекаємо, щоб у Вільнюсі через декілька тижнів були прийняті відповідні рішення щодо запрошення України", - додав Порошенко.