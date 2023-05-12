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Порошенко: нужно думать о стратегии развития ВСУ с учетом будущего членства в НАТО

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Пятница 12 мая 2023 22:26
Порошенко: нужно думать о стратегии развития ВСУ с учетом будущего членства в НАТО Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины сегодня - одна из самых профессиональных армий мира, способная работать с самыми современными видами вооружения. Уже сейчас следует думать о стратегии развития украинской армии с учетом будущего членства в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко по итогам DEFEA 2023 года в Афинах.

"Мы сегодня заинтересованы в увеличении поставок боевых бронированных машин Stryker в ВСУ... Причем поставки как путем средств наших партнеров, путем средств правительства Соединенных Штатов, так и путем возможности покупки и производства, в том числе и на предприятиях ВПК Украины. Это наша задача - возрождение военно-промышленного комплекса Украины. Я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - заявил Порошенко.

По его словам, успех украинской наступательной операции будет связан с необходимым воздухом.

"Нехватка истребителей просто увеличивает цену для Украины и снижает эффективность этой операции. Поэтому, если наши западные партнеры будут понимать, что это не просто помощь Украине, а это инвестиции в их собственную безопасность, то процесс предоставления Украине F16 будет значительно ускорен", - убежден политик. .

В то же время, по его словам, F16 - это ближайшее будущее. "Но я хочу заглянуть и в немного дальше будущее, стратегию развития Вооруженных Сил Украины. Стратегию, когда Украина будет членом НАТО, а то, что она будет, я не сомневаюсь. Мы ждем, чтобы в Вильнюсе через несколько недель были приняты соответствующие решение по приглашению Украины", - добавил Порошенко.

Напомним, 11 мая, министр обороны Британии Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow, которые способны бить по целям на расстоянии более 250 км.

Более подробно о характеристиках ракет, которые получает Украина, можете узнать в материале РБК-Украина.

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Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
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