Порошенко: у Трампа было специфическое отношение к Крыму, но во время встречи я его убедил

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что с 2014 по 2019 годы украинская власть постоянно держала вопрос деоккупации Крыма на повестке дня международной политики. Он, в частности, рассказал о том, как после переговоров с президентом США Дональдом Трампом появилась известная "Декларация Помпео".

"У Трампа было очень специфическое отношение к Крыму. Но во время моего первого визита в Белый дом и встречи в Овальном кабинете 15 минут из 40 минутного разговора мы говорили о Крыме. Он говорит, что там только русские. Я говорю: вы не знаете, сколько там крымских татар. Там их 300 тысяч. А еще есть миллион украинцев. Именно так", - рассказал Порошенко.

После этого, добавил он, появился международный документ, который называется "Декларация Помпео", который четко заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают российскую оккупацию Крыма.

Он также отметил, что заявления нынешней власти о том, что до их прихода ничего не делалось - пощечина международным партнерам Украины, которые все семь лет поддерживают территориальную целостность нашего государства.