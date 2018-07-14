Порошенко и Трамп обсудили углубление сотрудничества Украины и США в сфере обороны

Новости Политика 14.07.2018 - 20:37
Фото: Петр Порошенко и Дональд Трамп (twitter.comrealdonaldtrump)
Фото: Петр Порошенко и Дональд Трамп (twitter.comrealdonaldtrump)

Порошенко попросил Трампа поднять вопрос освобождения украинских заложников во время встречи с Путиным

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили углубление сотрудничества государств в оборонной сфере и усиление защиты Украины. Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter.

Глава государства также подчеркнул, что они обсудили вопрос освобождения заложников.

"Тема нашего разговора с Дональдом Трампом в Брюсселе не секрет. Мы говорили о необходимости усиления защиты Украины и об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Обсудили освобождения заложников, и я попросил президента США поднять этот вопрос во время встречи в Хельсинки (с президентом РФ Владимиром Путиным, -ред.)", - сообщил украинский президент.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил США за поддержку.

Отметим, Белый дом исключает отмену саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на фоне новых обвинений в адрес России по вмешательству в американские выборы.

Россия продолжает попытки подорвать американскую демократию, - глава разведки США Порошенко: поставка французских вертолетов усилит сектор безопасности Украины
Теги:  Порошенко Петр,  Соединенные Штаты Америки,  оборона,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС