Порошенко и Трамп обсудили углубление сотрудничества Украины и США в сфере обороны

Порошенко попросил Трампа поднять вопрос освобождения украинских заложников во время встречи с Путиным

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили углубление сотрудничества государств в оборонной сфере и усиление защиты Украины. Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter.

Глава государства также подчеркнул, что они обсудили вопрос освобождения заложников.

Тема нашої розмови з Дональдом Трампом у Брюсселі не є таємницею.



Ми говорили про необхідність посилення захисту України та про поглиблення співпраці в оборонній сфері. Обговорили звільнення заручників і я попросив президента США підняти це питання під час зустрічі в Гельсінкі. pic.twitter.com/mo08y0tJ7R — Петро Порошенко (@poroshenko) July 14, 2018

"Тема нашего разговора с Дональдом Трампом в Брюсселе не секрет. Мы говорили о необходимости усиления защиты Украины и об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Обсудили освобождения заложников, и я попросил президента США поднять этот вопрос во время встречи в Хельсинки (с президентом РФ Владимиром Путиным, -ред.)", - сообщил украинский президент.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил США за поддержку.

Отметим, Белый дом исключает отмену саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на фоне новых обвинений в адрес России по вмешательству в американские выборы.