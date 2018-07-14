Порошенко і Трамп обговорили поглиблення співпраці України та США у сфері оборони

Порошенко попросив Трампа підняти питання звільнення українських заручників під час зустрічі з Путіним

Президенти України та Сполучених Штатів Америки Петро Порошенко та Дональд Трамп обговорили поглиблення співпраці держав в оборонній сфері та посилення захисту України. Про це Порошенко повідомив у своєму Twitter.

Голова держави також підкреслив, що вони обговорили питання звільнення заручників.

Тема нашої розмови з Дональдом Трампом у Брюсселі не є таємницею.



Ми говорили про необхідність посилення захисту України та про поглиблення співпраці в оборонній сфері. Обговорили звільнення заручників і я попросив президента США підняти це питання під час зустрічі в Гельсінкі. pic.twitter.com/mo08y0tJ7R — Петро Порошенко (@poroshenko) July 14, 2018

"Тема нашої розмови з Дональдом Трампом у Брюсселі не є таємницею. Ми говорили про необхідність посилення захисту України та про поглиблення співпраці в оборонній сфері. Обговорили звільнення заручників, і я попросив президента США підняти це питання під час зустрічі в Гельсінкі (з президентом РФ Володимиром Путіним, -ред.)", - поінформував український президент.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що задоволений зустріччю із президентом США Дональдом Трампом та подякував США за підтримку.

Зазначимо, Білий дім виключає скасування саміту президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна на тлі нових звинувачень на адресу Росії по втручанню в американські вибори.