Порошенко: створення антикорупційного суду має стартувати в липні

Порошенко виступає за якнайшвидше ухвалення закону про антикорупційний суд

Процес створення Вищої антикорупційного суду України має стартувати в липні. Про це на прес-конференції заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Парламент розглядає майже 2 тисячі поправок до законопроекту про антикорупційний суд. Я висловлюю побажання, щоб парламент зміг його прийняти, і ми зможемо розпочати процес створення антикорупційного суду вже в липні цього року. І в цьому році цей процес буде завершено. Україна матиме антикорупційний суд. Я є великим оптимістом у цій сфері ", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада продовжить розгляд законопроекту про антикорупційний суд 5 червня.

"Народні депутати уповільнюють процес, але цій новій політичній інституції бути. Остаточна версія буде узгоджена з міжнародними партнерами. У червні Україна повинна проголосувати, а я повинен підписати цей важливий законопроект", - заявив Порошенко.