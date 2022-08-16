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Порошенко сообщил о крупном контракте на закупку для ВСУ беспилотников оперативного уровня

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко, который находится в рабочей поездке по странам Европы, сообщил о долгосрочном контракте на беспилотники оперативного уровня для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"В Винницкой области мы презентовали совершенно новый, современный, защищенный, дальнозоркий беспилотный летательный аппарат оперативного уровня. Сейчас мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным. По понятным причинам мы не называем производителей и не говорим, где они работают. Но это настоящие патриоты Украины, настоящие профессионалы. С 2014-го года работали в Украине, имеют огромный опыт. А сегодня сочетают западные технологии, западные модели производства, западные лицензии с глубоким профессионализмом и патриотизм украинцев", - рассказал Порошенко.

Как известно, ранее Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" приобрели комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для десантно-штурмовых войск, а также 350 дронов Autel, 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, пикапы и грузовики для подразделений ВСУ. Техника уже поступила во фронтовые бригады.

Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму средств, собранную волонтерами.

С 24 февраля структуры Порошенко направили на поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины