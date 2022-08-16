Порошенко повідомив про великий контракт на закупівлю для ЗСУ безпілотників оперативного рівня

"У Вінницькій області ми презентували абсолютно новий, сучасний, захищений, далекозорий безпілотний літальний апарат оперативного рівня. Зараз ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним. Зі зрозумілих причин ми не називаємо виробників і не кажемо, де вони працюють. Але це справжні патріоти України, справжні професіонали. З 2014-го року працювали в Україні, мають величезний досвід. А сьогодні поєднують західні технології, західні моделі виробництва, західні ліцензії із глибоким професіоналізмом та патріотизм українців", - розповів Порошенко.

Як відомо, раніше Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" придбали комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для десантно-штурмових військ, а також 350 дронів Autel, 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади.

Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами.