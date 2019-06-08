У Порошенко сомневаются в самостоятельном большинстве "Слуги народа"

Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина)

Березенко считает, что "Слуга народа" не сможет самостоятельно образовать коалицию в Раде

Глава избирательного штаба партии "Европейская солидарность" Сергей Березенко заявил, что сомневается в самостоятельном большинстве "Слуги народа" в Верховной раде нового созыва. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сергей Березенко: Шансы, что парламентские выборы состоятся - 90/10".

Так, на вопрос сможет ли партия "Слуга народа" сформировать самостоятельное большинство в парламенте после внеочередных выборов Березенко ответил, что не считает это возможным.

"Мне кажется, что нет. Да, рейтинги высокие. Уже сейчас просчитывается по списку от 100 до 120 депутатов. Но большинство - 226. И даже 226 - это очень шаткое число. Коалиция должна быть не менее 226-250 людей. В противном случае снова увидим пустые ряды и одного депутата, который голосует за всех", - заявил Березенко.

Он добавил, что для получения самостоятельного большинства в парламенте "Слуге народа" необходимо набрать минимум 106 мандатов из 199 округов.

"Это маловероятно. Соответственно, партии "Слуга народа" нужно искать кого-то для создания коалиции", - отметил глава избирательного штаба "Европейской солидарности".

Напомним, в воскресенье, 9 июня, в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа". Планируется, что съезд начнется в 12:00 на территории Национального ботанического сада им. Гришка. На съезде будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатном округах.