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У Порошенка сумніваються у самостійній більшості "Слуги народу"

Новини » Вибори 2019    08.06.2019 - 16:41
У Порошенка сумніваються у самостійній більшості "Слуги народу"
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

Березенко вважає, що "Слуга народу" не зможе самостійно утворити коаліцію в Раді

Глава виборчого штабу партії "Європейська солідарність" Сергій Березенко заявив, що сумнівається у самостійній більшості "Слуги народу" у Верховній раді нового скликання. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Сергій Березенко: Шанси, що парламентські вибори відбудуться - 90/10".

Так, на запитання чи зможе партія "Слуга народу" сформувати самостійну більшість у парламенті після позачергових виборів Березенко відповів, що не вважає це можливим.

"Мені здається, що ні. Так, рейтинги високі. Вже зараз прораховується по списку від 100 до 120 депутатів. Але більшість - 226. І навіть 226 - це дуже хитке число. Коаліція повинна бути не менше 226-250 людей. В іншому випадку знову побачимо пусті ряди та одного депутата, який голосує за всіх", - заявив Березенко.

Він додав, що для отримання самостійної більшості в парламенті "Слузі народу" необхідно набрати щонайменше 106 мандатів з 199 округів.

"Це малоймовірно. Відповідно, партії "Слуга народу" потрібно шукати когось для створення коаліці", - зазначив глава виборчого штабу "Європейської солідарності".

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, у Києві відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Планується, що з'їзд розпочнеться о 12:00 на території Національного ботанічного саду ім. Гришка. На з'їзді буде оприлюднений і затверджений список кандидатів від партії "Слуга народу" в загальномандатному та одномандатному округах.

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