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Порошенко: сьогодні весь світ стоїть з Україною проти російської агресії

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Неділя 19 лютого 2023 12:01
Порошенко: сьогодні весь світ стоїть з Україною проти російської агресії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко в Мюнхені поспілкувався з учасниками багатотисячної акції на підтримку України, яка відбулася біля готелю Bayerischer Hof, де проходить щорічна безпекова конференція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Велика частина тих, хто сьогодні були на мітингу, були і декілька років тому. Але сьогодні це був інший мітинг, тому що на мітингу були присутні декілька тисяч українців української громади, німців, які прийшли нас підтримати", - розповідає Порошенко.

За його словами, акцію намагалися зірвати представники проросійської "п’ятої колони", однак вони отримали рішучий спротив учасників акції, серед яких чимало українців, німців і громадян інших держав Європи.

Порошенко переконаний: треба займатися депутінізацією Європи. Вони роздають гроші, вони посилають цих людей і хочуть продемонструвати, що нібито вони за мир, тільки за мир на умовах капітуляції України.

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