Порошенко: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства

"Нічого важливішого за українську армію для українців не існує. Вони - наші захисники, вони - найкращі дипломати. І сьогодні український народ повністю підтримує армію, робить для неї все можливе", - заявив Порошенко.

Він також додав, що сьогодні Україна єдина. У країні немає поділу на владу і опозицію - у країні є єдність.

"День захисників і захисниць України 14 жовтня є системою ідентифікації для українців - свій або чужий. Чужий, якщо святкує імперське свято ворога, свято агресора 23 лютого. Справжні українці по всьому світу один одного вітають 14 жовтня. Сьогодні це свято всенародне. Синьо-жовте. Наше", - резюмував Порошенко.