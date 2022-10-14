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Порошенко: сегодня ВСУ имеют беспрецедентную поддержку всего общества

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня Вооруженные силы Украины имеют беспрецедентную поддержку всего общества, объединившегося для победы над агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко во время визита в 79-ю десантно-штурмовую бригаду на Донбассе.

"Ничего важнее украинской армии для украинцев не существует. Они - наши защитники, они - лучшие дипломаты. И сегодня украинский народ полностью поддерживает армию, делает для нее все возможное", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что сегодня Украина единственная. В стране нет разделения на власть и оппозицию - в стране есть единство.

"День защитников и защитниц Украины 14 октября является системой идентификации для украинцев - свой или чужой. Чужой, если празднует имперский праздник врага, праздник агрессора 23 февраля. Настоящие украинцы по всему миру друг друга поздравляют 14 октября. Сегодня этот праздник всенародный. . Наше", - резюмировал Порошенко.

Напомним, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитников и защитниц. Это праздник в честь воинов, которые сейчас героически защищают нашу страну от российских оккупантов на земле и в небе, глубоко в тылу врага и на государственных границах.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины