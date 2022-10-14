Порошенко: сегодня ВСУ имеют беспрецедентную поддержку всего общества

"Ничего важнее украинской армии для украинцев не существует. Они - наши защитники, они - лучшие дипломаты. И сегодня украинский народ полностью поддерживает армию, делает для нее все возможное", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что сегодня Украина единственная. В стране нет разделения на власть и оппозицию - в стране есть единство.

"День защитников и защитниц Украины 14 октября является системой идентификации для украинцев - свой или чужой. Чужой, если празднует имперский праздник врага, праздник агрессора 23 февраля. Настоящие украинцы по всему миру друг друга поздравляют 14 октября. Сегодня этот праздник всенародный. . Наше", - резюмировал Порошенко.