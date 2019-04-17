Порошенко согласен на дебаты в 19:00 в пятницу

Действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах с другим кандидатом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. Об этом говорится на странице Порошенко2019 в Facebook.

У Порошенко призвали людей прийти на стадион 19 апреля в 19:00.

"Приди и поддержи Петра Порошенко! Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Из-за усиления мер безопасности зрители будут допускаться на стадион по предварительной регистрации.

"Если вы готовы поддержать своего кандидата, то заполняйте анкету и вам позвонит кто-то из наших волонтеров", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля.

РБК-Украина писало, что 15 апреля спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге сообщил, что Порошенко предлагает Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие в дебатах в студии "Суспільного".

При этом в штабе Зеленского заявили, что считают нецелесообразным предложение Порошенко о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00 до 18:00.