Порошенко: из-за Соглашения об ассоциации товарооборот с ЕС за год вырос на 30%

Порошенко рассказал о росте инвестиций в украинскую экономику

Благодаря Соглашению об ассоциации товарооборот Украины с Евросоюзом вырос на 30% за год. Об этом в Киевском институте международных отношений заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Благодаря функционированию зоны свободной торговли Украина-ЕС наш товарооборот растет на 30% за год. Растут также инвестиции в украинскую экономику. Только за последний год более 100 заводов были построены нашими партнерами-инвесторами, созданы десятки тысяч новых рабочих мест", - сообщил Порошенко.

Завдяки функціонуванню зони вільної торгівлі Україна-ЄС наш товарообіг зростає на 30% за рік. Зростають також інвестиції в українську економіку. Лише за останній рік більше 100 заводів були побудовані нашими партнерами-інвесторами, створено десятки тисяч нових робочих місць — Петро Порошенко (@poroshenko) June 26, 2018

Напомним, ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на межпарламентской конференции Украина-Грузия-Молдова заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС является моделью модернизации Украины.