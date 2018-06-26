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Интервью

Порошенко: из-за Соглашения об ассоциации товарооборот с ЕС за год вырос на 30%

НовостиПолитика    26.06.2018 - 11:37
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко рассказал о росте инвестиций в украинскую экономику

Благодаря Соглашению об ассоциации товарооборот Украины с Евросоюзом вырос на 30% за год. Об этом в Киевском институте международных отношений заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Благодаря функционированию зоны свободной торговли Украина-ЕС наш товарооборот растет на 30% за год. Растут также инвестиции в украинскую экономику. Только за последний год более 100 заводов были построены нашими партнерами-инвесторами, созданы десятки тысяч новых рабочих мест", - сообщил Порошенко.

 

Напомним, ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на межпарламентской конференции Украина-Грузия-Молдова заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС является моделью модернизации Украины.

 

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Теги публикации: Евросоюз, Порошенко Петр, товарооборот  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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