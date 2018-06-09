Соглашение об ассоциации с ЕС является моделью модернизации Украины, - Мингарелли

Мингарелли заявил, что путь к успешному результату от заключения СА с ЕС заключается в его первоочередном исполнении

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом является моделью для модернизации Украины, поэтому ее выполнение должно прекратить быть вторичной политикой. Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", передает корреспондент РБК-Украина.

"Следует стремиться построить институциональную архитектуру. Это будет иметь эффективность. Соглашение об ассоциации - это как модель для модернизации Украины, но пока что она не пересена на институциональные просторы. Мы должны что-то с этим делать", - заявил Мингарелли.

Посол объяснил, что путь к успешному результату от заключения Соглашения об ассоциации с ЕС заключается в его первоочередном исполнении.

"Евроинтеграционный комитет Верховной рады не играет ту роль, которую должен. Все парламентарии, которые хотели бы ускорить реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС, рассказывают о том же: мы должны пересматривать институциональное построение в Верховной раде, чтобы европейская интеграция была центральной составляющей, а не была вторичной политикой", - заявил Мингарелли.

Напомним, ранее Мингарелли заявлял, что отношения между Украиной и ЕС будут пытаться дискредитировать перед выборами.