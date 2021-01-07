Порошенко о событиях в Вашингтоне: настоящий вызов американской демократии

Последние события в Вашингтоне - это следствие политической безответственности и настоящий вызов американской демократии.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook.

"Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистичной риторики. Верю, что американский народ станет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!" - написал Порошенко.

В то же время он поздравил Джо Байдена с утверждением победы в Конгрессе и поблагодарил республиканской администрации США.

"Кажется, ни у кого среди настоящих друзей США не было сомнений именно в таком исходе. Всегда вспоминаю его слова, еще на посту вице-президента США, о том, что в случае необходимости он всегда открыт для Украины. Желаю успехов демократической администрации Белого Дома на непростом пути противодействия многочисленным вызовам современности, которых только прибавилось", - заявил Порошенко.

По его словам, в Украине искренне ценят стратегическое партнерство и союзничество Соединенных штатов Америки на началах жесткой двухпартийной поддержки Украины.

Отметим, заседание Конгресса по утверждению победы Байдена прерывалось в связи с тем, что сторонники действующего президента Дональда Трампа устроили беспорядки и прорвались в здание Конгресса. Беспорядки сопровождались стрельбой, известно о гибели четверых протестующих и пострадавших полицейских.

Представители правоохранительных органов через короткое время зачистили здание Конгресса от демонстрантов.

Напомним, также стало известно, что Трампа могут отстранить от должности президента, его обвиняют в том, что он подстрекал сторонников к беспорядкам.