Порошенко про події у Вашингтоні: справжній виклик американській демократі

Останні події у Вашингтоні - це наслідок політичної безвідповідальності і справжній виклик американській демократії.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

"Глибоко шокований подіями у Капітолії. Справжній виклик для американської демократії! Чітке підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької і егоїстичної риторики. Вірю, що американський народ стане на захист демократії, свободи та правопорядку. Україна солідарна з Вами!" - написав Порошенко.

Водночас він привітав Джо Байдена з утвердженням перемоги у Конгресі і подякував республіканській адміністрації США.

"Здається, ні в кого серед справжніх друзів США не було сумнівів саме у такому результаті. Завжди згадую його слова, ще на посаді віце-президента США, про те, що у разі необхідності він завжди відкритий для України. Бажаю успіхів демократичній адміністрації Білого Дому на непростому шляху протидії численним викликам сьогодення, яких лише побільшало", - заявив Порошенко.

За його словами, в Україні щиро цінують стратегічне партнерство і союзництво Сполучених штатів Америки на засадах твердої двопартійної підтримки України.

Відзначимо, засідання Конгресу щодо затвердження перемоги Байдена переривалося у зв'язку з тим, що прихильники чинного президента Дональда Трампа влаштували безлади і прорвалися в будівлю Конгресу. Заворушення супроводжувалися стріляниною, відомо про загибель чотирьох протестувальників і постраждалих поліцейських.

Представники правоохоронних органів через короткий час зачистили будівлю Конгресу від демонстрантів.

Нагадаємо, також стало відомо, що Трампа можуть усунути з посади президента, його звинувачують в тому, що він підбурював прихильників до безладів.