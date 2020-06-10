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Порошенко о событиях в ГБР: Венедиктова получила указание от власти

Новости » Политика     10.06.2020 - 16:06
Порошенко о событиях в ГБР: Венедиктова получила указание от власти
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По его словам, страна возвращается во времена Януковича

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от власти на незаконные действия относительно преследования пятого президента Украины Петра Порошенко. Впрочем, он готов в любое время приехать к генеральному прокурору для вручения ему подозрения.

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил после того, как вместе с народными депутатами и адвокатами вышел из Офиса генпрокурора, передает РБК-Украина.

"Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, что Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления - вмешательство в деятельность Генерального прокурора", - сказал Порошенко.

По его словам, страна возвращается во времена Януковича, и сегодняшние события - не что иное, как политическое преследование оппозиции и ее лидера.

"Мы будем требовать как неотложной встречи с Генеральным прокурором, в том числе, подчеркиваю, что в соответствии с законодательством, автором которого я являюсь, изменений в Конституции, которые я внес, зарегистрировал и провел в первом чтении, генеральный прокурор обязан участвовать во вручении подозрения, если считает нужным. Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем", - добавил Порошенко.

Он также сообщил, что во время встречи с Венедиктовой народные депутаты требовали выполнения законных процессуальных действий, которые, по их мнению, саботирует Офис генпрокурора.

"Делайте следственные действия и ответьте на вопросы о нерегистрации в Едином реестре дела о препятствовании народному депутату, не регистрации в Едином реестре дела о препятствовании деятельности журналистов, не регистрации дела против сотрудников ГБР за превышение властных полномочий при организации без решения суда штурма музея, других позиций процессуальных нарушений, которые были брутальные", - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что согласно УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которая была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Порошенко ПетрГБР
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