Порошенко и Соботка обсудили риски для энергобезопасности ЕС

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил вклад Австрии в поддержку подконтрольного Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой обсудил риски для энергетической безопасности Евросоюза, вызванные строительством газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Кроме того, стороны отметили взаимный интерес к углублению межпарламентских связей. Порошенко поблагодарил Соботку за поддержку санкций против России за блокирование мирного процесса на Донбассе и оккупацию Крыма. Также Порошенко отметил помощь Вены в улучшении гуманитарной ситуации на подконтрольном Донбассе.

"Отдельное внимание уделили вопросу освобождения украинских заложников и военнослужащих ВМС Украины, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах. Были также обсуждены риски для энергетической безопасности Европейского союза, которые создает реализация "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия вошла в десятку крупнейших инвесторов в экономику Украины.

Вчера также стало известно, что в Австрии объявили 2019-й годом Украины.