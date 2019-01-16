Порошенко і Соботка обговорили ризики для енергобезпеки ЄС

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко відзначив внесок Австрії в підтримку підконтрольного Донбасу

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з головою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою обговорив ризики для енергетичної безпеки Євросоюзу, викликані будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Крім того, сторони відзначили взаємний інтерес до поглиблення міжпарламентських зв'язків. Порошенко подякував Соботці за підтримку санкцій проти Росії за блокування мирного процесу на Донбасі і окупацію Криму. Також Порошенко відзначив допомогу Вени у поліпшенні гуманітарної ситуації на підконтрольному Донбасі.

"Окрему увагу приділили питанню звільнення українських заручників і військовослужбовців ВМС України, які незаконно утримуються в російських в'язницях. Було також обговорено ризики для енергетичної безпеки Європейського союзу, які створює реалізація "Північного потоку-2", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія увійшла до десятки найбільших інвесторів в економіку України.

Вчора також стало відомо, що в Австрії оголосили 2019-й роком України.