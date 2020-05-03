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Порошенко: "Слуга народа" тормозит принятие закона о страховании врачей

Новости » Политика     03.05.2020 - 13:23
Порошенко: "Слуга народа" тормозит принятие закона о страховании врачей
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, что карантин без массового тестирования неэффективен, и об этом свидетельствует опыт других стран мира

Почти 700 врачей заболели за то время, когда фракция "Европейская солидарность" пыталась получить подписные листы от руководства парламента для проведения внеочередного заседания. Об этом заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Напомним, фракция "ЕС" требует принять два закона - 3376 о страховании медицинских работников, заболевших на коронавирус, и 3380 об обеспечении массового тестирования, в том числе врачей и пациентов медучреждений.

"Мы получили подписные листы в Верховной Раде только через неделю после регистрации закона. За эту неделю заболели почти 700 врачей. Чего тянете? Прежде всего - застрахуйте врачей. Врачи должны чувствовать заботу государства и в виде заработной платы. По состоянию на сейчас повышенная зарплата для врачей так и не дошла. Так и в вопросах страхования на случай заболевания или, не дай Бог, смерти", - сказал Порошенко.

По его словам, собранны подписи из всех фракций, кроме "Слуги народа".

Кроме того, Порошенко убежден, что карантин без массового тестирования неэффективен, и об этом свидетельствует опыт других стран мира.

"Тестирование выявляет, где именно мы должны вводить ограничительные меры и с какими силами наброситься на борьбу с коронавирусом. Сегодня в Украине наименьшее количество тестирований в Европе на миллион населения. Наш вопрос – а где обещанные властью 2 миллиона тестов, когда проведено чуть более 100 тысяч? Для кого они их хранят? Ответ очевиден – их просто физически нет", - добавил Порошенко.

Напомним, по состоянию на 3 мая, в Украине на коронавирусную болезнь заболели 2325 медиков.

Ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.

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