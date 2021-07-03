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Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады

Автор: РБК-Украина

Следующий комплект для оптической разведки, который будет приобретен и доставлен на фронт за счет Фонда Порошенко и волонтеров, предназначен для 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время благотворительной акции "Музыкально-кулишева суббота".

"Я в понедельник поеду в Нью-Йорк. Потому что полоса обороны 10-й бригады - Зайцево, Шумы, Нью-Йорк. В 10-ю бригаду, куда мы передаем бригадный комплект наблюдения, закрывая нашу работу, которая стоит 765 тысяч гривен. А еще сетку покупаем, генераторы, всего будет почти миллион. Половину, как всегда, дает наш с Мариной фонд, а половину - вы. 3 тысячи украинцев, которые приняли участие с "Справою громад" для того, чтобы это стало возможным - это круто. Вместе мы делаем очень полезное дело", - заявил Порошенко.

Напомним, 27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения.

Еще один комплект видеонаблюдения и оптической разведки для батальона 10 ОГШБр был приобретен в начале июня.

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