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Порошенко: наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади

Автор: РБК-Україна

Наступний комплект для оптичної розвідки, який буде придбаний і доставлений на фронт коштом Фонду Порошенка та волонтерів, призначений для 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час благодійної акції "Музично-кулішева субота".

"Я в понеділок поїду в Нью-Йорк. Бо смуга оборони 10-ої бригади - Зайцево, Шуми, Нью-Йорк. У 10-ту бригаду, куди ми передаємо бригадний комплект спостереження, закриваючи нашу роботу, яка коштує 765 тисяч гривень. А ще сітку купуємо, генератори, всього буде майже мільйон. Половину як завжди дає наш з Мариною фонд, а половину - ви. 3 тисячі українців, які взяли участь зі "Справою Громад" для того, щоб це стало можливим - це круто. Разом ми робимо дуже корисну справу", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження.

Ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр був придбаний на початку червня.

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