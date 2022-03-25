Порошенко: сейчас главная задача мира - спасти Украину

Пятый президент Петр Порошенко призвал союзников из ЕС и НАТО дать Украине как можно больше противовоздушного и противотанкового оружия. По его мнению, сейчас главное - спасти Украину, и вокруг этой миссии должен объединиться мир так же, как объединилось украинское общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко в эфире британского телеканала Channel 4 TV.

"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского в знак единства внутри нашего государства. С первых дней этой войны я инициировал встречу с президентом Зеленским. Тогда мы пожали друг другу руку и решили начать все с чистого листа. Защищать Украину следует вместе", - подчеркнул Порошенко.

По убеждению Порошенко, сейчас важно получить противотанковое и противовоздушное оружие, в том числе от Великобритании, от НАТО.

"Вот это и поможет нам спасти Украину. Если этого не произойдет, если Путину удастся захватить Украину, Путин пойдет дальше. И тогда не будет иметь никакого значения - кто в оппозиции, а кто является президентом", - добавляет политик.

Он также отметил, что начиная с 24 февраля все мы находимся в совершенно ином мире, чем перед тем. Все мы сейчас солдаты.

"И я сегодня нахожусь здесь, где на расстоянии менее 10 километров присутствуют российские танки. Мы все объединены вокруг Украины. И мы искренне рассчитываем, что весь мир будет таким же объединенным вокруг Украины, включая единство, которое демонстрирует Великобритания", - отметил Порошенко.