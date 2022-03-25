ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко: зараз головне завдання світу - врятувати Україну

Новость на русском →
П'ятниця 25 березня 2022 19:32
Порошенко: зараз головне завдання світу - врятувати Україну Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав союзників з ЄС та НАТО дати Україні якомога більше протиповітряної та протитанкової зброї. На його думку, зараз головне - врятувати Україну, і навколо цієї місії має об’єднатися світ так само як об’єдналося українське суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка в ефірі британського телеканалу Channel 4 TV.

"Ми повною мірою підтримуємо зусилля президента Зеленського на знак єдності всередині нашої держави. З перших днів цієї війни я ініціював зустріч з президентом Зеленським. Тоді ми потисли одне одному руку і вирішили розпочати все з чистого аркуша. Захищати Україну слід разом", - наголосив Порошенко.

На переконання Порошенка, зараз важливим є отримати протитанкову і протиповітряну зброю, в тому числі від Великої Британії, від НАТО.

"Оце і допоможе нам врятувати Україну. Якщо цього не станеться, якщо Путіну вдасться захопити Україну, Путін піде далі. І тоді не матиме жодного значення – хто в опозиції, а хто є президентом", - додає політик.

Він також наголосив, що починаючи з 24 лютого всі ми перебуваємо у зовсім іншому світі, ніж перед тим. Всі ми зараз солдати.

"І я сьогодні перебуваю тут, де на відстані менш як 10 кілометрів присутні російські танки. Ми всі обʼєднані навколо України. І ми щиро розраховуємо, що весь світ буде таким саме обʼєднаним навколо України, включно з єдністю, яку демонструє Велика Британія", - зазначив Порошенко.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Вторгнення Росії до України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде