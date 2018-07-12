Порошенко сегодня на полях саммита НАТО встретится с Трампом

Порошенко на встрече с Трампом планирует обсудить его будущие переговоры с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 12 июля, на полях саммита НАТО в Брюсселе проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Порошенко заявил перед началом второго дня саммита, передает "Укринформ".

Порошенко отметил, что на переговорах с Трампом планирует обсудить предстоящую встречу президента США с российским лидером Владимиром Путиным.

"Надеюсь, у нас будет возможность это обсудить сегодня с президентом Трампом. Я очень высоко ценю сильную поддержку со стороны НАТО, от Соединенных Штатов, направленную на прекращение войны, деоккупации территории Украины, восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее в рамках саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что ни одна из стран-членов организации не признает аннексию Крыма Российской Федерацией. Также он добавил, что аннексия Крыма стала одной из главных причин усиления альянсом коллективной обороны, что в конечном итоге обусловило рост военного присутствия в Балтийских странах, Польше и регионе Черного моря.