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Порошенко сегодня отправится в Испанию с официальным визитом

НовостиПолитика    02.06.2018 - 13:39
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко будет находиться в Испании до 4 июня

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 2 июня 2018 года, отправится с официальным визитом в Испанию. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.  

Сообщается, что 2-4 июня 2018 Порошенко будет находиться с официальным визитом в Испании. Там он встретится с королем Испании Фелипе VI, премьер-министром Педро Санчесом, главой Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов.

Кроме того, Порошенко вместе с украинской общиной Испании примет участие в молитве за мир, которая пройдет в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид. Также запланировано посещение региона Галисия, где состоится встреча с главой регионального правительства Альберто Нуньесом Фейхоо.

Отметим, визит Порошенко станет первым приездом иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Педро Санчеса. Кроме того, это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и госсекретарь США Майк Помпео скоординировали позиции по выводам расследования катастрофы МН17.  

 

Новым премьером Испании стал Педро Санчес
Теги публикации: Порошенко Петр, Испания, визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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