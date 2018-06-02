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Порошенко сьогодні відправиться до Іспанії з офіційним візитом

НовиниПолітика    02.06.2018 - 13:39
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко буде перебувати в Іспанії до 4 червня

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 2 червня 2018 року, відправиться з офіційним візитом до Іспанії. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що 2-4 червня 2018 Порошенко перебуватиме з офіційним візитом в Іспанії. Там він зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI, прем'єр-міністром Педро Санчесом, головою Конгресу депутатів Аною Марією Пастор і представниками ділових кіл.

Крім того, Порошенко разом з українською громадою Іспанії візьме участь у молитві за мир, яка пройде в Кафедральному соборі Альмудена Мадрид. Також заплановано відвідування регіону Галісія, де відбудеться зустріч з головою регіонального уряду Альберто Нуньєсом Фейхоо.

Зазначимо, що візит Порошенка стане першим приїздом іноземного лідера з моменту призначення нового прем'єр-міністра Педро Санчеса. Крім того, це перший за останні 22 роки офіційний візит президента України до Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко і держсекретар США Майк Помпео скоординували позиції за висновками розслідування катастрофи МН17.

 

Новим прем'єром Іспанії став Педро Санчес
Теги публікації: Порошенко Петро, Іспанія, визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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