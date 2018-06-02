Порошенко и Помпео скоординировали позиции по выводам расследования катастрофы МН17

Президент Украины по телефону поздравил госсекретаря США с официальным назначением на должность
Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны и скоординировали позиции по выводам расследования уничтожения самолета рейса МН17. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.
"Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбития самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России", - говорится в сообщении.
Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.
Также президент Украины поздравил Помпео с официальным назначением на должность госсекретаря США и поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
Согласно сообщению, в ходе разговора обсуждались также реальные вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток-2".
Порошенко пригласил Майка Помпео посетить Украину с визитом.
Напомним, 1 июня Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, на которой обсуждались вопросы подготовки к 20-му саммиту Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.