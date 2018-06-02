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Интервью

Порошенко и Помпео скоординировали позиции по выводам расследования катастрофы МН17

НовостиПолитика    02.06.2018 - 01:52
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Украины по телефону поздравил госсекретаря США с официальным назначением на должность

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны и скоординировали позиции по выводам расследования уничтожения самолета рейса МН17. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

"Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбития самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России", - говорится в сообщении.

Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.

Также президент Украины поздравил Помпео с официальным назначением на должность госсекретаря США и поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Согласно сообщению, в ходе разговора обсуждались также реальные вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток-2".

Порошенко пригласил Майка Помпео посетить Украину с визитом.

Напомним, 1 июня Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, на которой обсуждались вопросы подготовки к 20-му саммиту Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.
 

Парламент Нидерландов признал Россию виновной в катастрофе МН17 Порошенко обсудил с главой МИД Германии подготовку к саммиту Украина-ЕС 
Теги публикации: Порошенко Петр, МН17, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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