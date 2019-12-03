Порошенко: сьогодні немає жодної причини повертатися до "газової кабали" Кремля

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко переконаний, що перспективи членства України в НАТО неприпустимо розмінювати на міфічний мир від Путіна

Український парламент має сьогодні ухвалити постанову щодо підтримки надання Плану дій щодо членства України в НАТО, адже завтра у Лондоні розпочинає свою роботу саміт глав держав-членів НАТО. Про це автор постанови, лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко заявив під час виступу з трибуни Верховної ради.

Він зауважив, що вперше за 5 років на зустрічі такого рівня не буде українського глави держави, тому політичний сигнал від парламенту надзвичайно важливий.

У нас ще залишається кілька годин, щоб послати важливий меседж до Лондона. Вже завтра там збираються глави держав-членів НАТО. Уперше за 5 років там не буде президента України. Добре, що влада спромоглася послати туди делегацію на чолі з міністром закордонних справ. ВР має подати сигнал про те, що новий український парламент підтримує вступ України до Альянсу. Рівно як і надання нам Плану дій щодо членства. ПДЧ – це не лише наше бажання. Це – двостороння угода. І якщо ми виконаємо її, то й НАТО зобов'язані прийняти нас. Тільки в НАТО – міцна гарантія безпеки країни. І справжнього, надійного миру. Ми вимагаємо поставити нашу постанову до порядку денного і закликаємо її підтримати. Не треба боятися Путіна в Парижі. Не дай Боже стратегічну перспективу членства України в НАТО розміняти на фейковий мир з Росією! Це одна з «червоних ліній», які наша політична сила окреслює в переддень Нормандського саміту. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 3 грудня 2019 р.

"У нас залишається лише кілька годин, щоб послати важливий месседж до Лондона. Вже завтра там збираються глави держав-членів НАТО. Вперше за 5 років там не буде українського президента. Але дуже добре, що в останню мить Україна спромоглася послати туди делегацію на чолі з міністром закордонних справ", – зазначив Порошенко.

"Парламент має захистити і підтримати українську позицію і продемонструвати що новий склад Верховної Ради підтримує вступ України до НАТО включно з Планом дій щодо членства. Дуже потрібен сигнал про те, що новий український парламент підтримує вступ України до Альянсу. Рівно як і надання нам Плану дій щодо членства в НАТО", – переконаний Порошенко.

"ПДЧ – це не лише заявка. ПДЧ – це двостороння угода. Коли Україна бере на себе зобов’язання провести реформи, а НАТО бере на себе зобов’язання прийняти Україну. Бо тільки в НАТО є міцна гарантія безпеки країни. І тільки НАТО забезпечує справжній, надійний мир", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

Він наголосив, що перспективи членства України в НАТО неприпустимо розмінювати на міфічний мир від Путіна.

"Не треба боятися Путіна в Парижі. Не дай Боже стратегічну перспективу членства України в НАТО розміняти на міфічний фейковий мир за путінським сценарієм. Це є одна з найважливіших червоних ліній, які ми окреслюємо в переддень нормандського саміту", – зазначив Порошенко.

Також Порошенко зауважив, що Україна вже п’ятий рік не купує російського газу, і сьогодні немає жодної причини повертатися до "газової кабали" Кремля.

"Пішов вже п’ятий рік, коли Україна не купує газ в Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи. І зараз немає навіть мінімальної потреби знову купувати його у Росії. Жодного кубу! Повернути цю зброю до рук Путіна – це і є справжня капітуляція", – наголосив Порошенко.