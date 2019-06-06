Порошенко считает капитуляцией результаты заседания ТКГ с участием Кучмы

Порошенко призвал не допустить реванша
Пятый президент Украины Петр Порошенко считает капитуляцией результаты заседания ТКГ с участием Леонида Кучмы. Об этом Порошенко заявил на брифинге 6 июня, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.
"Мы не можем молчать. Мы не можем допустить реванша и сползание обратно к российской империи. Призываю все политические силы четко выразить свою позицию относительно попытки реализации российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе, и в отношении европейской интеграции", - сказал Порошенко.
Он уверен, что представитель трехсторонней контактной группы – представитель президента и должен действовать исключительно в рамках директив президента.
"И поэтому мы требуем ответа – это видение президента капитуляции Украины? Красные линии – это "нет" капитуляции, это "нет" расстрелу солдат, "нет" легитимизации оккупации. Если мы не будем защищать сами себя, то мы не можем требовать от других стран такой же адекватной защиты", - добавил Порошенко.
"Если мы требуем, что продукция предприятий оккупированных территорий не должна иметь доступ на рынки США и Европейского союза, а сами у этих украденных предприятий будем покупать продукцию, то это приведет к отмене санкций. Мы должны осознать последствия подобных заявлений и шагов. Мир на условиях капитуляции – это не мир, это и есть капитуляция!", - добавил он.
Мы не можем молчать. Мы не можем допустить реванша и сползание обратно к российской империи. Призываю все политические силы четко выразить свою позицию относительно попытки реализации российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе, и о европейской интеграции. Представитель трехсторонней контактной группы – представитель президента и должен действовать исключительно в рамках директив президента. И поэтому мы требуем ответа – это видение президента капитуляции Украины? Красные линии – это «нет» капитуляции, это «ни» расстрела солдат, «нет» легитимизации оккупации. Если мы не будем защищать сами себя, то мы не можем требовать от других стран такого же адекватного защиты. Если мы требуем, что продукция предприятий оккупированных территорий не должна иметь доступ на рынки США и Европейского Союза, а сами с этих украденных предприятий будем покупать продукцию, то это приведет к отмене санкций. Мы должны осознать последствия подобных заявлений и шагов. Мир на условиях капитуляции – это не мир, это и есть капитуляция!Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 6 июня 2019 г.