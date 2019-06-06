Порошенко считает капитуляцией результаты заседания ТКГ с участием Кучмы

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко призвал не допустить реванша

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает капитуляцией результаты заседания ТКГ с участием Леонида Кучмы. Об этом Порошенко заявил на брифинге 6 июня, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

"Мы не можем молчать. Мы не можем допустить реванша и сползание обратно к российской империи. Призываю все политические силы четко выразить свою позицию относительно попытки реализации российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе, и в отношении европейской интеграции", - сказал Порошенко.

Он уверен, что представитель трехсторонней контактной группы – представитель президента и должен действовать исключительно в рамках директив президента.

"И поэтому мы требуем ответа – это видение президента капитуляции Украины? Красные линии – это "нет" капитуляции, это "нет" расстрелу солдат, "нет" легитимизации оккупации. Если мы не будем защищать сами себя, то мы не можем требовать от других стран такой же адекватной защиты", - добавил Порошенко.

"Если мы требуем, что продукция предприятий оккупированных территорий не должна иметь доступ на рынки США и Европейского союза, а сами у этих украденных предприятий будем покупать продукцию, то это приведет к отмене санкций. Мы должны осознать последствия подобных заявлений и шагов. Мир на условиях капитуляции – это не мир, это и есть капитуляция!", - добавил он.