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Порошенко вважає капітуляцією результати засідання ТКГ за участю Кучми

Новини » Політика    06.06.2019 - 16:05
Порошенко вважає капітуляцією результати засідання ТКГ за участю Кучми
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко закликав не допустити реваншу

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає капітуляцією результати засідання ТКГ за участю Леоніда Кучми. Про це Порошенко заявив на брифінгу 6 червня, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook

"Ми не можемо мовчати. Ми не можемо допустити реваншу та сповзання назад до російської імперії. Закликаю усі політичні сили чітко висловити свою позицію і щодо спроби реалізації російського сценарію врегулювання ситуації на Донбасі, і щодо європейської інтеграції", - сказав Порошенко.

Він впевнений, що представник трьохсторонньої контактної групи – представник президента і має діяти виключно в межах директив президента.

"І тому ми вимагаємо відповіді – чи це є бачення президента капітуляції України? Червоні лінії – це "ні" капітуляції, це "ні" розстрілу солдат, "ні" легітимізації окупації. Якщо ми не захищатимемо самі себе, то ми не можемо вимагати від інших країн такого ж адекватного захисту", - додав Порошенко.

"Якщо ми вимагаємо, що продукція підприємств окупованих територій не повинна мати доступ на ринки США та Європейського союзу, а самі з цих вкрадених підприємств будемо купувати продукцію, то це призведе до скасування санкцій. Ми маємо усвідомити наслідки подібних заяв і кроків.  Мир на умовах капітуляції – це не мир, це і є капітуляція!", - додав він.

 

Ми не можемо мовчати. Ми не можемо допустити реваншу та сповзання назад до російської імперії. Закликаю усі політічні сили чітко висловити свою позицію і щодо спроби реалізації російського сценарію врегулювання ситуації на Донбасі, і щодо європейської інтеграції. Представник трьохсторонньої контактної групи – представник президента і має діяти виключно в межах директив президента. І тому ми вимагаємо відповіді – чи це є бачення президента капітуляції України? Червоні лінії – це «ні» капітуляції, це «ні» розстрілу солдат, «ні» легітимізації окупації. Якщо ми не захищатимемо самі себе, то ми не можемо вимагати від інших країн такого ж адекватного захисту. Якщо ми вимагаємо, що продукція підприємств окупованих територій не повинна мати доступ на ринки США та Європейського Союзу, а самі з цих вкрадених підприємств будемо купувати продукцію, то це призведе до скасування санкцій. Ми маємо усвідомити наслідки подібних заяв і кроків. Мир на умовах капітуляції – це не мир, це і є капітуляція!

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 6 червня 2019 р.

 

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