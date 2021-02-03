Порошенко о санкциях против каналов Козака: мы начали этот процесс еще в октябре 2018

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула Виктора Медведчука, потому что блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Также Порошенко возмущается, почему власть 2 года тянула с этим решением.

Об этом Порошенко заявил на своей странице в Facebook.

"Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты. В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийским украинским телеканалам. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании", - написал Порошенко.

По его словам, закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных.

"Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко", - добавил он.

Он также заявил, что в решении сложных политических проблем придерживался норм права, которое запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма.

Кроме того, он возмутился, почему власть ждала два года и почему решение СНБО о санкциях не касается канала "Наш".

В то же время, Порошенко добавил, что он и его команда поддерживает решение СНБО. Пятый президент надеется, что власть сможет обосновать свою позицию о блокировке телеканалов Медведчука в судах.

"Мы также предостерегаем власть от давления на украинские патриотические телеканалы, потому что понимаем, что прецедент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с российской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой в адрес Зеленского. В течение пяти лет президентства наша команда, даже в условиях активной фазы войны, неуклонно придерживалась стандартов демократии, направленной на обеспечение прав граждан, в том числе и фундаментального права на свободу слова", - подытожил Порошенко.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Тараса Козака. Они содержат блокировка телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, "за" санкции против Казака проголосовали 17 из 19 членов Совета нацбезопасности и обороны.

По словам президента, блокировка телеканалов Казака - это борьба за правду в условиях информационной войны.