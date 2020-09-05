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Порошенко: санкции от России - как награда за оборону Украины

Дрогобыч, Суббота 05 сентября 2020 17:11
Порошенко: санкции от России - как награда за оборону Украины
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

По его словам, "Евросолидарность" внутри страны продолжает держать оборону против "пятой колонны" Кремля

Санкции, которые ввели российские власти против ряда украинских депутатов - это своеобразный знак качества, награда за защиту государственных интересов Украины.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время встречи со сторонниками в Дрогобыче.

"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества", - заявил Порошенко.

По его словам, "Европейская солидарность" внутри страны продолжает держать оборону против пятой колонны Кремля и "непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины".

"Против кого они борятся? Кто для них враги? София Федина - потому что президент себя считает в отношении нее потерпевшим. Он ее боится. Так мы же и не обещали легкой жизни, мы обещали, что фракция "Европейской солидарности" и будет тем парламентским спецназом, который не даст нас затащить за волосы в Российскую империю", - добавил Порошенко.

Напомним, правительство Российской Федерации расширило персональные санкции против Украины. В российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.

Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

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Новости Украины Политика Порошенко ПетрЕвропейская солидарностьСанкцииРоссийская Федерация
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