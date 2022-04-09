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Порошенко: санкции должны распространяться и на "Росатом", который создает ядерную угрозу для мира

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 13:30
Порошенко: санкции должны распространяться и на "Росатом", который создает ядерную угрозу для мира Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал международное сообщество ввести санкции против руководства "Росатома" и тех работников российской компании, которые принимали участие в захвате украинских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время визита на ЧАЭС.

"Это - старое хранилище ядерного топлива, оно было здесь еще во времена станции. Это - всемирно известный энергоблок, который взорвался. Много лет мы вместе строили объект "Укрытие", ввели его в эксплуатацию. Я горжусь тем, что в свое время это было одно из самых сложных в мире инженерных сооружений, которое было сделано в сотрудничестве де-факто со всем миром. Здесь работали и французы, и американцы, и немцы, и украинские подрядчики. Мы сделали огромную работу, которая позволила сохранить ядерную безопасность мира", - напомнил Порошенко.

По его словам, представители России, пытавшиеся перехватить контроль над станцией, были представители "Росатома".

"Кто-нибудь может ответить, почему "Росатом" не под санкциями? Почему представители, которые были здесь, не под санкциями? Почему они не наказаны за создание ядерной угрозы миру? Если бы не наши ребята, что бы здесь было, никто не может себе даже представить", - добавляет Порошенко.

Он призвал международных партнеров срочно поднять вопрос о распространении санкций на руководство, работников и структуры "Росатома".

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