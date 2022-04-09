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Порошенко: санкції мають поширюватись й на "Росатом", який створює ядерну загрозу для світу

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Субота 09 квітня 2022 13:30
Порошенко: санкції мають поширюватись й на "Росатом", який створює ядерну загрозу для світу Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство запровадити санкції проти керівництва "Росатома" та тих працівників російської компанії, які брали участь у захопленні українських АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час візиту на ЧАЕС.

"Це - старе сховище ядерного палива, воно було тут ще за часів станції. Це - всесвітньо відомий енергоблок, який вибухнув. Багато років ми разом будували об’єкт "Укриття", ввели його в експлуатацію. Я пишаюся тим, що свого часу це було одна з найбільш складних в світі інженерних споруд, яка була зроблена у співпраці де-факто з усім світом. Тут працювали і французи, і американці, і німці, й українські підрядники. Ми зробили величезну роботу, яка дала змогу зберегти ядерну безпеку світу", - нагадав Порошенко.

За його словами, представники Росії, які намагалися перехопити контроль над станцією, були представники "Росатому".

"Хто-небудь може відповісти, чому "Росатом" не під санкціями? Чому представники, які були тут, не під санкціями? Чому вони не покарані за створення ядерної загрози світу? Якби не наші хлопці, що б тут було, ніхто не може собі навіть уявити", - додає Порошенко.

Він закликав міжнародних партнерів терміново порушити питання про розповсюдження санкцій на керівництво, працівників і структури "Росатому".

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