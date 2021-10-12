Порошенко о саммите Украина-ЕС: надеюсь, смотивирует власть к борьбе с коррупцией

"Положительно оцениваю результаты 23-го саммита Украина-ЕС - саммита политики солидарности и секторальной интеграции. Искренне признателен лидерам евроинституций за неизменную поддержку европейских стремлений украинских граждан и евроинтеграционного курса нашего государства, который по инициативе нашей команды закреплен в Конституции Украины", - написал Порошенко.

Он также поприветствовал долгожданное подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве, что позволит вывести на новый уровень возможности безвиза для граждан Украины.

"Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой "деолигархизации", которые будут базироваться на лучших европейских практиках и ценностях", - отметил Порошенко.

Порошенко также был рад услышать сигналы о признании Евросоюзом исключительной ответственности России как стороны конфликта за восстановление мира на Донбассе, важность сохранения энергетической независимости Украины и о готовности ЕС помогать в противостоянии энергетическим вызовам со стороны России, чтобы предотвратить возможный зимнем реванша Кремля.