Порошенко розповів про новий проект для ЗСУ

Пʼятий президент Петро Порошенко, який повернувся з поїздки на східний фронт, повідомив про новий проект допомоги для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Кожен наш приїзд на Схід чи Південь ми веземо шини для автотранспорту - для пікапів, вантажівок та бронетехніки. Цього разу бригада, яку не можна називати, замовила шини для КрАЗ-6322, бо працюють на гарячому напрямку - Вугледар, Авдіївка. Ці 100-кілограмові велети доставлять БК через будь-які непрохідну багнюку та бездоріжжя", - розповів Порошенко.
Він також повідомив, що вони спільно з волонтерами будуть виготовляти контейнерні пересувні мобільні шиномонтажки.
Майстерні будуть виготовляти на базі морського контейнера та вантажівки-мультиліфту Foden.
"Бдемо робити мобільні станції монтажу для того, щоб не витрачали поїздки на пункт постійної дислокації, який інколи розташований за сотні кілометрів, для того, щоб перевзувати свої тягачі. А робити це безпосередньо на лінії фронту. Ви могли викликати - до вас приїдуть і все зроблять", - додав політик.
Нагадаємо, на початку березня 2023 року британська розвідка повідомляла, що росіяни почали активно розгортати на полі бою танки Т-62.
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