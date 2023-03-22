Порошенко розповів про новий проект для ЗСУ

"Кожен наш приїзд на Схід чи Південь ми веземо шини для автотранспорту - для пікапів, вантажівок та бронетехніки. Цього разу бригада, яку не можна називати, замовила шини для КрАЗ-6322, бо працюють на гарячому напрямку - Вугледар, Авдіївка. Ці 100-кілограмові велети доставлять БК через будь-які непрохідну багнюку та бездоріжжя", - розповів Порошенко.

Він також повідомив, що вони спільно з волонтерами будуть виготовляти контейнерні пересувні мобільні шиномонтажки.

Майстерні будуть виготовляти на базі морського контейнера та вантажівки-мультиліфту Foden.

"Бдемо робити мобільні станції монтажу для того, щоб не витрачали поїздки на пункт постійної дислокації, який інколи розташований за сотні кілометрів, для того, щоб перевзувати свої тягачі. А робити це безпосередньо на лінії фронту. Ви могли викликати - до вас приїдуть і все зроблять", - додав політик.