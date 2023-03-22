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Порошенко розповів про новий проект для ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко, який повернувся з поїздки на східний фронт, повідомив про новий проект допомоги для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Кожен наш приїзд на Схід чи Південь ми веземо шини для автотранспорту - для пікапів, вантажівок та бронетехніки. Цього разу бригада, яку не можна називати, замовила шини для КрАЗ-6322, бо працюють на гарячому напрямку - Вугледар, Авдіївка. Ці 100-кілограмові велети доставлять БК через будь-які непрохідну багнюку та бездоріжжя", - розповів Порошенко.

Він також повідомив, що вони спільно з волонтерами будуть виготовляти контейнерні пересувні мобільні шиномонтажки.

Майстерні будуть виготовляти на базі морського контейнера та вантажівки-мультиліфту Foden.

"Бдемо робити мобільні станції монтажу для того, щоб не витрачали поїздки на пункт постійної дислокації, який інколи розташований за сотні кілометрів, для того, щоб перевзувати свої тягачі. А робити це безпосередньо на лінії фронту. Ви могли викликати - до вас приїдуть і все зроблять", - додав політик.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року британська розвідка повідомляла, що росіяни почали активно розгортати на полі бою танки Т-62.

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