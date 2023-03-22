ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко розповів про новий проект для ЗСУ

Новость на русском →
Середа 22 березня 2023 16:11
Порошенко розповів про новий проект для ЗСУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко, який повернувся з поїздки на східний фронт, повідомив про новий проект допомоги для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Кожен наш приїзд на Схід чи Південь ми веземо шини для автотранспорту - для пікапів, вантажівок та бронетехніки. Цього разу бригада, яку не можна називати, замовила шини для КрАЗ-6322, бо працюють на гарячому напрямку - Вугледар, Авдіївка. Ці 100-кілограмові велети доставлять БК через будь-які непрохідну багнюку та бездоріжжя", - розповів Порошенко.

Він також повідомив, що вони спільно з волонтерами будуть виготовляти контейнерні пересувні мобільні шиномонтажки.

Майстерні будуть виготовляти на базі морського контейнера та вантажівки-мультиліфту Foden.

"Бдемо робити мобільні станції монтажу для того, щоб не витрачали поїздки на пункт постійної дислокації, який інколи розташований за сотні кілометрів, для того, щоб перевзувати свої тягачі. А робити це безпосередньо на лінії фронту. Ви могли викликати - до вас приїдуть і все зроблять", - додав політик.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року британська розвідка повідомляла, що росіяни почали активно розгортати на полі бою танки Т-62.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Петро Порошенко
NEWS
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна