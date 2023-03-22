ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко рассказал о новом проекте для ВСУ

Новина українською →
Среда 22 марта 2023 16:11
Порошенко рассказал о новом проекте для ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Вернувшийся из поездки на восточный фронт пятый президент Петр Порошенко сообщил о новом проекте помощи для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Каждый наш приезд на Восток или Юг мы везем шины для автотранспорта - для пикапов, грузовиков и бронетехники. На этот раз бригада, которую нельзя называть, заказала шины для КрАЗ-6322, потому что работают на горячем направлении - Угледар, Авдеевка. Эти 100- килограммовые великаны доставят БК через любые непроходимые грязи и бездорожье", - рассказал Порошенко.

Он также сообщил, что они совместно с волонтерами будут производить контейнерные передвижные мобильные шиномонтажки.

Мастерские будут производить на базе морского контейнера и грузовика-мультилифта Foden.

"Будем делать мобильные станции монтажа для того, чтобы не тратили поездки на пункт постоянной дислокации, иногда расположенный за сотни километров, для того, чтобы переобувать свои тягачи. А делать это непосредственно на линии фронта. Вы могли вызвать - к вам приедут и все сделают", - добавил политик.

Напомним, в начале марта 2023 года британская разведка сообщала, что россияне начали активно разворачивать на поле боя танки Т-62.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Петр Порошенко
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина