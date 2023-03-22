Порошенко рассказал о новом проекте для ВСУ
Вернувшийся из поездки на восточный фронт пятый президент Петр Порошенко сообщил о новом проекте помощи для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Каждый наш приезд на Восток или Юг мы везем шины для автотранспорта - для пикапов, грузовиков и бронетехники. На этот раз бригада, которую нельзя называть, заказала шины для КрАЗ-6322, потому что работают на горячем направлении - Угледар, Авдеевка. Эти 100- килограммовые великаны доставят БК через любые непроходимые грязи и бездорожье", - рассказал Порошенко.
Он также сообщил, что они совместно с волонтерами будут производить контейнерные передвижные мобильные шиномонтажки.
Мастерские будут производить на базе морского контейнера и грузовика-мультилифта Foden.
"Будем делать мобильные станции монтажа для того, чтобы не тратили поездки на пункт постоянной дислокации, иногда расположенный за сотни километров, для того, чтобы переобувать свои тягачи. А делать это непосредственно на линии фронта. Вы могли вызвать - к вам приедут и все сделают", - добавил политик.
Напомним, в начале марта 2023 года британская разведка сообщала, что россияне начали активно разворачивать на поле боя танки Т-62.
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