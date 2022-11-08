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Порошенко розповів, хто найкраще веде переговори з Путіним

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України є найкращими дипломатами й переговорниками з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час робочої поїздки до Миколаївської області.

"Нам треба робити потужні дипломатичні зусилля. І найкращим дипломатом, найефективнішим, найдосвідченішим є Збройні сили України. Ось вони так проведуть переговори, що цьому кату, цьому нелюду, цьому вбивці не буде куди діватися. І я як колишній міністр закордонних справ, як п’ятий президент України маю сказати: українці твердо покладаються на "дипломатичні зусилля" ЗСУ", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" повезли черговий вантаж на південний фронт.

Артилеристам, десантникам та бійцям тероборони передають три вантажівки DAF, маніпулятори для завантаження снарядів, а також генератори, сотню буржуйок і медичне спорядження для швидкої допомоги.

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Петро Порошенко