Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины являются лучшими дипломатами и переговорщиками с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время рабочей поездки в Николаевскую область.

"Нам надо делать мощные дипломатические усилия. И лучшим дипломатом, самым эффективным, опытным является Вооруженные силы Украины. Вот они так проведут переговоры, что этому палачу, этому нелюду, этому убийце некуда деваться. И я, как бывший министр иностранных дел, пятый как президент Украины должен сказать: украинцы твердо полагаются на "дипломатические усилия" ВСУ", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" увезли очередной груз на южный фронт

Артиллеристам, десантникам и бойцам терробороны передают три грузовика DAF, манипуляторы для погрузки снарядов, а также генераторы, сотню буржуек и медицинское снаряжение для скорой помощи.

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