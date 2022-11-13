Порошенко розповів про головні складові перемоги України

Пʼятий президент Петро Порошенко, який привіз допомогу у підрозділи на східному напрямку, розповів про головні складові перемоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Ми звільнили Херсон, і я не маю жодного сумніву, що ми звільнимо Донецьк, ми звільнимо Луганськ, ми звільнимо Крим і ми звільнимо кожен клаптик української землі", - заявив Порошенко.

За його словами, наші бійці сповнені рішучості для того, щоб це реалізувати. А від нас залежить, щоб ми робили три речі.

"Перше - щоб ми підтримували ЗСУ, і в цьому є наша визначальна відповідальність. Друге - щоб ми забезпечили міжнародну підтримку України. І третє - ми точно маємо демонструвати єдність, в тому числі й у Верховній раді, щодо законодавчого забезпечення нашої перемоги - антикорупційної політики, ефективного підвищення економіки, захисту українських військових, захисту української землі і захисту українського народу", - додав політик.