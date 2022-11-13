ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко рассказал о главных составляющих побед Украины

Новина українською →
Воскресенье 13 ноября 2022 13:30
Порошенко рассказал о главных составляющих побед Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко, привезший помощь в подразделения на восточном направлении, рассказал о главных составляющих победах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Мы уволили Херсон, и я не сомневаюсь, что мы освободим Донецк, мы освободим Луганск, мы освободим Крым и мы освободим каждый клочок украинской земли", - заявил Порошенко.

По его словам, наши бойцы полны решимости для того, чтобы это реализовать. А от нас зависит, чтобы мы делали три вещи.

"Первое - чтобы мы поддерживали ВСУ, и в этом наша определяющая ответственность. Второе - чтобы мы обеспечили международную поддержку Украины. И третье - мы точно должны демонстрировать единство, в том числе и в Верховной раде, относительно законодательного обеспечения нашей победы - антикоррупционной политики, эффективного повышения экономики, защиты украинских военных, защиты украинской земли и защиты украинского народа", - добавил политик.

Как сообщалось, ВСУ уволили по меньшей мере 12 населенных пунктов в Херсонской области. Контрнаступление на этом направлении продолжается.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше