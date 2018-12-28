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Порошенко: РФ застосовує нові засоби пропаганди проти керівництва України та Молдови

Новини » Політика    28.12.2018 - 14:08
Порошенко: РФ застосовує нові засоби пропаганди проти керівництва України та Молдови
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що Росія вже почала реалізовувати плани втручання у виборчі процеси в Україні та Молдові

Президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація (РФ) застосовує нові засоби інформаційної пропаганди проти керівництва України та Молдови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Порошенка у Twitter.

Президент України разом з прем’єр-міністром Молдови Павелом Філіпом сьогодні, 28 грудня, відкрили спільний пункт пропуску на кордоні. Під час церемонії відкриття Порошенко зазначив, що для України і Молдови питання дотримання суверенітету і територіальної цілісності дуже актуальне.

"Сьогодні стратеги російської гібридної війни готуються відкрити ще один потужний фронт проти України та Молдови. Адже наші країни стоять на порозі важливих виборів, які відбудуться у 2019 році. І Росія вже почала реалізовувати плани втручання у виборчі процеси...РФ застосовує нові засоби інформаційної пропаганди, спрямованої, перш за все, на безпідставну дискредитацію керівництва України та Молдови. І сьогодні наслідки цієї пропаганди відчувають вже не лише Україна та Молдова, і й інші європейські держави", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 28 грудня, на українсько-молдовському кордоні запрацював спільний пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

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